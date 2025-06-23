Глушаков назвал единственный клуб, в котором готов продолжить карьеру

Полузащитник Денис Глушаков сказал, что готов продолжить карьеру, если его пригласит «Спартак».

– После расторжения контракта с «Химками» вы заявили, что планируете завершать карьеру футболиста. Есть определенность с тем, чем дальше будете заниматься?

– Пока надо объявить о завершении карьеры – об этом скоро надо будет сказать. А дальше видно будет.

– Поскольку вы еще окончательно не объявили о завершении карьеры, есть шанс, что передумаете?

– Да, конечно. Если «Спартак» позвонит и скажет: «Приезжай и поиграй за нас», то поиграю. Форму наберу – дайте только две недели [улыбается].

– С учетом того, что в позапрошлом году вы полгода поиграли во второй лиге за костромской «Спартак», надо уточнить: продолжить карьеру готовы только в «Спартаке» московском?

– Разумеется, речь идет только о московском «Спартаке». Хватит колесить по России [улыбается].

– Как вообще возникла та полугодичная поездка в Кострому с учетом того, что вы перед этим провели два качественных сезона в РПЛ, когда в первый раз пришли в «Химки»?

– Никак. Вы же видите, я после РПЛ поехал во вторую лигу, но потом вернулся ненадолго в премьер-лигу, снова подписав контракт с «Химками». Так что мне без разницы было, где играть. Хоть в пляжном футболе могу поиграть и вернуться. Или поиграть в другой команде и получить вызов в сборную.

Если ты любишь свое дело, играешь футбол и выкладываешься на поле – это самое важное. Тогда ты можешь дальше продолжать выступать.

– Сейчас любовь к своему делу уже не такая, раз близки к заявлению о завершении карьеры?

– Нет, просто смирился со сложившейся ситуацией. Не хочется никуда ехать от семьи. У меня много детей, сын недавно родился. Куда-то ехать стоит, если будет хороший, качественный вызов.

Но я уже отпустил эту историю, спокойно отношусь к скорому завершению карьеры. Уже перестроился с состояния, когда думал, что не смогу без футбола. Сейчас понимаю, что можно заняться чем-то другим.