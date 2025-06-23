Агент Комличенко высказался о трансферном бане, наложенном на «Локомотив»

Агент нападающего «Локомотива» Николая Комличенко Александр Клюев отреагировал на запрет регистрации новых футболистов, наложенный ФИФА на клуб.
– Тревожит ли вас запрет ФИФА «Локомотиву» регистрировать новых игроков? Комличенко не сможет сыграть за новую команду.
– Нет, не тревожит. Это все какие-то глупости. Николай сыграет за новую команду и все будет в порядке. Не переживайте.
– Выходит, «Локомотив» пообещал решить вопрос?
– 100%.
– Никаких альтернатив быть не может?
– Глупостями не надо заниматься. Все будет в порядке.
- «Локомотиву» запрещено регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон из-за долга перед «Мариуполем» за защитника Марка Мампасси.
- 10 июня «Локомотив» объявил о переходе Комличенко из «Ростова».
Источник: «Спорт день за днём»