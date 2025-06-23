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  • Агент Комличенко высказался о трансферном бане, наложенном на «Локомотив»

Агент Комличенко высказался о трансферном бане, наложенном на «Локомотив»

Сегодня, 10:33
2

Агент нападающего «Локомотива» Николая Комличенко Александр Клюев отреагировал на запрет регистрации новых футболистов, наложенный ФИФА на клуб.

– Тревожит ли вас запрет ФИФА «Локомотиву» регистрировать новых игроков? Комличенко не сможет сыграть за новую команду.

– Нет, не тревожит. Это все какие-то глупости. Николай сыграет за новую команду и все будет в порядке. Не переживайте.

– Выходит, «Локомотив» пообещал решить вопрос?

– 100%.

– Никаких альтернатив быть не может?

– Глупостями не надо заниматься. Все будет в порядке.

  • «Локомотиву» запрещено регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон из-за долга перед «Мариуполем» за защитника Марка Мампасси.
  • 10 июня «Локомотив» объявил о переходе Комличенко из «Ростова».

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив Комличенко Николай
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Комментарии (2)
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Cleaner
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Значит скоро БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА ПОДОРОЖАЮТ. 100%...(((
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