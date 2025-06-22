Стал известен размер долга «Химок» перед налоговой

Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство в отношении ФК «Химки». Клуб задолжал налоги на сумму более 446 миллионов рублей.
Также у «Химок» остаются большие задолженности по зарплате перед игроками и персоналом.
- Налоговая ранее уже заблокировала счета клуба в шести банках.
- В начале июня «Химки» сообщили о намерении подать на банкротство. Теперь же ФНС России сама направила в суд иск о признании клуба банкротом.
- 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.
- Клуб занял 12-е место в РПЛ по итогам прошлого сезона, но не получил лицензию на выступления в сезоне-2025/26.
Источник: «Матч ТВ»