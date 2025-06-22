Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Стал известен размер долга «Химок» перед налоговой

Сегодня, 18:42
3

Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство в отношении ФК «Химки». Клуб задолжал налоги на сумму более 446 миллионов рублей.

Также у «Химок» остаются большие задолженности по зарплате перед игроками и персоналом.

  • Налоговая ранее уже заблокировала счета клуба в шести банках.
  • В начале июня «Химки» сообщили о намерении подать на банкротство. Теперь же ФНС России сама направила в суд иск о признании клуба банкротом.
  • 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.
  • Клуб занял 12-е место в РПЛ по итогам прошлого сезона, но не получил лицензию на выступления в сезоне-2025/26.

Еще по теме:
Экс-защитник «Химок» – о банкротстве клуба: «Вызывает недоумение, почему люди радуются» 3
«Локомотив» может осуществить последний летний трансфер на следующей неделе 3
Экс-спортивный директор «Спартака»: «Столько грязи в российском футболе не было никогда!» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1750607321
НаХимичили с избытком.
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1750611453
КС, НН, зинку, сочников, дурьпедо - весь этот шлак вышвырнуть из футбола...
Ответить
Главные новости
ФотоИгроки ЦСКА познакомились с Челестини
20:37
Канчельскис сравнил российский футбол и «Дом-2»
20:27
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
19:17
2
«Локомотив» может осуществить последний летний трансфер на следующей неделе
18:54
3
Экс-спортивный директор «Спартака»: «Столько грязи в российском футболе не было никогда!»
18:33
5
ФотоФанаты «Атлетика» закрасили изображение Ямаля на мурале из-за недовольства переговорами игрока с «Барселоной»
18:23
3
Чемпион Таджикистана отказался от матча со «Спартаком»
18:03
5
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
17:54
1
Фото«Црвена Звезда» представила Тикнизяна
17:39
1
Ташуев сказал, работает ли мафия в российском футболе
16:57
17
Все новости
Все новости
«Крылья» и «Акрон» поборются за легионера «Оренбурга»
20:02
Экс-защитник «Химок» – о банкротстве клуба: «Вызывает недоумение, почему люди радуются»
19:43
3
«Локомотив» подтвердил, что получит бонусы от трансфера Тикнизяна
19:29
1
Каррера сказал, готов ли он возглавить ЦСКА или «Зенит»
19:08
3
Стал известен размер долга «Химок» перед налоговой
18:42
3
Чемпион Таджикистана отказался от матча со «Спартаком»
18:03
5
Фото«Црвена Звезда» представила Тикнизяна
17:39
1
ЦСКА призвал болельщиков поддержать Челестини в ответ на критику
17:27
7
Мостовой сказал, считает ли себя настоящим тренером
17:12
1
Селюк призвал РФС ввести регулярные проверки на детекторе лжи
17:03
7
Ташуев сказал, работает ли мафия в российском футболе
16:57
17
Смородская назвала причину проблем в российском футболе: «Стало мало денег»
16:43
Канчельскис – о Соболеве: «Пошeл в «Зенит» за медалями и деньгами, предстоящий сезон для него показательный»
16:14
8
Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Я побывал у Лички — его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое»
15:53
4
Фото«Ростов» продлил контракт с полузащитником основного состава
15:39
«Спартак» заинтересован в полузащитнике сборной Марокко
15:33
Фото«Ростов» подписал защитника «Зенита»
15:17
3
Агент Барбоза сказал, может ли «Зенит» купить Головина
15:05
4
Карпин сказал, сколько времени нужно играть в «Спартаке», чтобы считаться спартаковцем
14:44
4
Аршавин сказал, как может начать тренерскую карьеру
14:20
3
Гурцкая сказал, кто может заменить Семака в «Зените»
13:53
8
Пьянич уйдет из ЦСКА: названы причины
13:42
10
Фото«Ахмат» подписал четвертого новичка
13:34
«Спартак» ищет новый клуб для защитника
13:22
8
Аршавин сказал, есть ли среди российских футболистов его преемники в игре
13:06
1
Сычев – о «Спартаке»: «Станковичу надо дать поработать»
12:55
1
Стал известен размер зарплаты новичка «Торпедо»
12:47
1
Фото«Ростов» арендовал игрока «Зенита»
12:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 