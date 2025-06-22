Карпин назвал свою задачу в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин сказал, что перед ним поставлена задача выиграть с командой золотые медали чемпионата России.

– Понятное дело, что перед «Динамо» не может стоит задача не вылететь. Подразумевается, что надо выиграть титул.

– В этом сезоне?

– Чем быстрее, тем лучше.

– Мне кажется, вы со второй попытки сделаете это.

– Не знаю, сколько попыток. Возможно, этого и вовсе не случится, потому что может и не случиться. Но то, что такая задача стоит – да, стоит.