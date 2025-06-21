Карпин: «Кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин призвал «Зенит» не рассуждать на тему российских футболистов.

– Позиция «Зенита» по совмещению понятна: теперь все кандидаты в сборную захотят идти в «Динамо», потому что они точно будут играть у вас. Как это вышло с Максимом Осипенко. Как будете это парировать?

– Зачем мне парировать что-то?

– То есть, вы это не будете комментировать?

– Зачем? Осипенко был в «Динамо» еще до того, как я подписал контракт с клубом. Просто об этом никто не знает, а «Динамо» это не афишировало. Он перешел бы в клуб вне зависимости от того, буду я в «Динамо» или нет. Просто пример. И уж кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков и где они окажутся. У них они, к сожалению, оказываются только на скамейке.