Карпин: «Кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин призвал «Зенит» не рассуждать на тему российских футболистов.
– Позиция «Зенита» по совмещению понятна: теперь все кандидаты в сборную захотят идти в «Динамо», потому что они точно будут играть у вас. Как это вышло с Максимом Осипенко. Как будете это парировать?
– Зачем мне парировать что-то?
– То есть, вы это не будете комментировать?
– Зачем? Осипенко был в «Динамо» еще до того, как я подписал контракт с клубом. Просто об этом никто не знает, а «Динамо» это не афишировало. Он перешел бы в клуб вне зависимости от того, буду я в «Динамо» или нет. Просто пример. И уж кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков и где они окажутся. У них они, к сожалению, оказываются только на скамейке.
- Карпин принял «Динамо» в июне.
- После этого москвичи объявили о покупке у «Ростова» Максима Осипенко.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.