Медведев: «Звание спортивной столицы занято Петербургом надолго»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает Петербург спортивной столицей России.
«Раньше бы сказали, что второе место – это хорошо. А сейчас, конечно, у нас никаких целей, кроме чемпионства во всех видах спорта, нет.
Поэтому, считаю, звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго», – сказал Медведев.
- «Зенит» в минувшем сезоне занял в РПЛ 2-е место.
- 25 мая клуб отметил 100-летие.
- Следующий сезон будет для «Зенита» «сезоном 100-летия».
Источник: odds.ru