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  • Медведев: «Звание спортивной столицы занято Петербургом надолго»

Медведев: «Звание спортивной столицы занято Петербургом надолго»

Сегодня, 18:45
11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает Петербург спортивной столицей России.

«Раньше бы сказали, что второе место – это хорошо. А сейчас, конечно, у нас никаких целей, кроме чемпионства во всех видах спорта, нет.

Поэтому, считаю, звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго», – сказал Медведев.

  • «Зенит» в минувшем сезоне занял в РПЛ 2-е место.
  • 25 мая клуб отметил 100-летие.
  • Следующий сезон будет для «Зенита» «сезоном 100-летия».

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Источник: odds.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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Комментарии (13)
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Тинез Розоп
1750521273
Прям , как в этом году)))…( во всех видах спорта)
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Дубина
1750521399
Позор России аля-бзянит!
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nik55
1750521885
срочно к врачу
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NewLife
1750522424
Турецкая пословица: если клоун въезжает во дворец, он не становится королем, дворец становится цирком. Зенит - позор российского футбола. Медведев- шут)
Ответить
subbotaspartak
1750522494
А как у вас с городками?
Ответить
Инсаров
1750522729
Знать у Медведева запор - раз занято надолго.
Ответить
VVM1964
1750522872
Я смотрю ни одного болельщика питерского нет - стыдно наверное за своего !!! )))...
Ответить
DVOK68
1750522996
Ага.
Ответить
The only one
1750523508
шиза прогрессирует...
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1750523544
Постоянно бухой,и тупой.
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