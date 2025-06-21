Медведев: «Звание спортивной столицы занято Петербургом надолго»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает Петербург спортивной столицей России.

«Раньше бы сказали, что второе место – это хорошо. А сейчас, конечно, у нас никаких целей, кроме чемпионства во всех видах спорта, нет.

Поэтому, считаю, звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго», – сказал Медведев.