Реакция Зобнина на трансфер Заболотного в «Спартак»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем трансфере в команду форварда Антона Заболотного.
«C Антоном мы знакомы, живем в одном месте практически. Хороший парень, хороший футболист, хорошо сыграл прошлый сезон. Очень много единоборств выиграл, рослый, хорошо играет головой, поэтому я жду его. Время покажет – усиление или нет. Если слухи ходят, значит не просто так люди обратили внимание на Антона.
Заболотный – не уровень «Спартака»? Время покажет. У нас, бывало, выстреливали и еще хуже, условно, футболисты, а бывало, что приезжали звезды и не выстреливали. Сезон всe расставит на места», – сказал Зобнин.
- Заболотный должен перейти в московский клуб в ближайшее время на правах свободного агента. 33-летний форвард в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Сообщалось, что контракт с форвардом согласован по схеме «1+1».
- Зобнин ранее выступал за ЦСКА и «Зенит».
Источник: «РБ Спорт»