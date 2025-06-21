Реакция Зобнина на трансфер Заболотного в «Спартак»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем трансфере в команду форварда Антона Заболотного.

«C Антоном мы знакомы, живем в одном месте практически. Хороший парень, хороший футболист, хорошо сыграл прошлый сезон. Очень много единоборств выиграл, рослый, хорошо играет головой, поэтому я жду его. Время покажет – усиление или нет. Если слухи ходят, значит не просто так люди обратили внимание на Антона.

Заболотный – не уровень «Спартака»? Время покажет. У нас, бывало, выстреливали и еще хуже, условно, футболисты, а бывало, что приезжали звезды и не выстреливали. Сезон всe расставит на места», – сказал Зобнин.