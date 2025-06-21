Стало известно, когда и куда уйдет Левандовски из «Барселоны»

Ближайший сезон будет последним для форварда Роберта Левандовского в «Барселоне».
Летом 2026 года поляк отправится играть в Саудовскую Аравию. Левандовски покинет каталонцев как свободный агент. Продлевать контракт с Робертом «Барселона» не планирует.
Желание Левандовского переехать в Саудовскую Аравию подтвердили в агентстве игрока.
- 36-летний футболист стоит 12 миллионов евро.
- В прошлом сезоне у Левандовского 52 матча, 42 гола, 3 ассиста.
- Роберт в «Барселоне» с 2022 года.
Источник: Sport.es