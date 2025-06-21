Стало известно, когда и куда уйдет Левандовски из «Барселоны»

Ближайший сезон будет последним для форварда Роберта Левандовского в «Барселоне».

Летом 2026 года поляк отправится играть в Саудовскую Аравию. Левандовски покинет каталонцев как свободный агент. Продлевать контракт с Робертом «Барселона» не планирует.

Желание Левандовского переехать в Саудовскую Аравию подтвердили в агентстве игрока.