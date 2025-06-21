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Стало известно, когда и куда уйдет Левандовски из «Барселоны»

Сегодня, 11:14
1

Ближайший сезон будет последним для форварда Роберта Левандовского в «Барселоне».

Летом 2026 года поляк отправится играть в Саудовскую Аравию. Левандовски покинет каталонцев как свободный агент. Продлевать контракт с Робертом «Барселона» не планирует.

Желание Левандовского переехать в Саудовскую Аравию подтвердили в агентстве игрока.

  • 36-летний футболист стоит 12 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне у Левандовского 52 матча, 42 гола, 3 ассиста.
  • Роберт в «Барселоне» с 2022 года.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Барселона Левандовски Роберт
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Комментарии (1)
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Цугундeр
1750495607
В "Азов" его..
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