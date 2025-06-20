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  • Губернатор Краснодарского края описал Галицкого одним словом

Губернатор Краснодарского края описал Галицкого одним словом

Сегодня, 19:51
8

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, оценил вклад владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в чемпионство «Краснодара».

  • Клуб в минувшем сезоне РПЛ впервые стал чемпионом.
  • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • Предприниматель – уроженец Краснодарского края.

«Как и все болельщики «Краснодара», считаю, надо удержать первое место. Думаем только об этом. Это только заслуга Галицкого. Он легенда. Такой результат впервые в истории края. Люди, которые его достигают, становятся легендами», – сказал Кондратьев.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
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Комментарии (8)
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Интерес
1750438599
Кондратьев тоже легенда:с 15 года правит,а все негативные процессы,имеющиеся в крае-заслуга неизвестных ему и правоохранительным органам личностей.
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Veron_HS
1750440831
я конечно такой херней заниматься не буду, добавил губернатор. зачем, если я губер и можно просто пиз---дить лавэ. меня ж не руководить краем и решать проблемы поставили, а праправнуку на особняк во Флориде заработать
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Desma
1750441010
Если " Он легенда", то почему легенде при жизни не поставить памятник в Краснодаре, а Вениамин Кондратьев!? Народ с деньгами поможет!!
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Foran
1750441085
Вот уж не думала, что матч на точный счет зайдет. Сначала сомневалась, но все-таки решила рискнуть. Представляете, когда я смотрела трансляцию, сложилось впечатление, что игроки команд целенаправленно идут на результат. Вот в каком матче можно увидеть три автогола. В итоге точный счет совпал. Сегодня продолжаю вести статистику. https://vk.com/summermount
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