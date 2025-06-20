Губернатор Краснодарского края описал Галицкого одним словом

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, оценил вклад владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в чемпионство «Краснодара».

Клуб в минувшем сезоне РПЛ впервые стал чемпионом.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.

Предприниматель – уроженец Краснодарского края.

«Как и все болельщики «Краснодара», считаю, надо удержать первое место. Думаем только об этом. Это только заслуга Галицкого. Он легенда. Такой результат впервые в истории края. Люди, которые его достигают, становятся легендами», – сказал Кондратьев.