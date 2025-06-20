Гурцкая раскритиковал трансфер Заболотного в «Спартак»

Агент Тимур Гурцкая высказался о возможном трансфере в «Спартак» нападающего Антона Заболотного.

Он также призвал написать заявления об уходе гендиректора красно-белых Олега Малышева и спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.

«Это не такой плохой трансфер на самом деле. Знаешь, почему я так думаю? Потому что наконец-то на это могут обратить внимание люди с «Лукойла», донесут до Алекперова, и это руководство «Спартака» *** [выкинут] наконец.

Потому что если они останутся, они реально доведут болельщиков «Спартака» до инфаркта. Потому что когда болельщики «Спартака» увидят, ***, что к Тушино приближается Заболотный, они захотят перестать болеть за футбол.

Я *** [удивляюсь], когда журналисты начинают говорить, что это отличный трансфер. Потратив 34 миллиона на двух нападающих, вот кого не хватало команде – это Заболотный.

И для этого обязательно спортивный директор нужен был испанский, чтобы привести в команду Заболотного.

Я бы на месте Малышева и Кахигао написал заявление об уходе, было бы честно болельщикам сказать: «Я не справился, *** [проиграл] конкуренцию «Локомотиву» [за Комличенко]». Потому что не может «Спартак» проиграть ни одного игрока никому, кроме «Зенита», – сказал Гурцкая.