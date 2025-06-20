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Гурцкая раскритиковал трансфер Заболотного в «Спартак»

Сегодня, 15:59
12

Агент Тимур Гурцкая высказался о возможном трансфере в «Спартак» нападающего Антона Заболотного.

Он также призвал написать заявления об уходе гендиректора красно-белых Олега Малышева и спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.

«Это не такой плохой трансфер на самом деле. Знаешь, почему я так думаю? Потому что наконец-то на это могут обратить внимание люди с «Лукойла», донесут до Алекперова, и это руководство «Спартака» *** [выкинут] наконец.

Потому что если они останутся, они реально доведут болельщиков «Спартака» до инфаркта. Потому что когда болельщики «Спартака» увидят, ***, что к Тушино приближается Заболотный, они захотят перестать болеть за футбол.

Я *** [удивляюсь], когда журналисты начинают говорить, что это отличный трансфер. Потратив 34 миллиона на двух нападающих, вот кого не хватало команде – это Заболотный.

И для этого обязательно спортивный директор нужен был испанский, чтобы привести в команду Заболотного.

Я бы на месте Малышева и Кахигао написал заявление об уходе, было бы честно болельщикам сказать: «Я не справился, *** [проиграл] конкуренцию «Локомотиву» [за Комличенко]». Потому что не может «Спартак» проиграть ни одного игрока никому, кроме «Зенита», – сказал Гурцкая.

  • Заболотный должен перейти в московский клуб в ближайшее время на правах свободного агента. 33-летний форвард в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Сообщалось, что контракт с форвардом согласован по схеме «1+1».

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон Гурцкая Тимур Кахигао Франсис
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Комментарии (12)
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1750424776
А хто ты такая,мадам Гурцкая?НЕт: хто ты такой,мистер Гурцкой? Словом,что бы не гундел,всё равно он не у дел. А за спартачей не бойся.Нничего с ними не случится,и не такое пережили! Вот намедни Антошку упекли идолы нидерландские,а такой симпатишшшный ,весёлый паренёк казался!Вожак атаки,и на тебе-"кокнули Вожачка,сво?лочью оказался !". Как говорил Сиплый из "Оптимистической трагедии".
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IVANRUS777
1750425136
В принципе он прав, но отчасти. Работа Кахигао и Мылышева должна быть оценена, после того, как трансферное окно будет закрыто. Посмотрим, кого привезут на место крайнего защитника. Если снова никого, то тут даже Заболотный не важен, а просто гнать их надо будет в шею из клуба.
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Spartak_forv@
1750425531
«К Тушино приближается Заболотный»-звучит действительно угрожающе
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Cleaner
1750425917
Гурцкая опять АНТИСПАРТАКОВСКИЕ песни запела!!!...(((
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lejnin
1750426794
"[проиграл] конкуренцию «Локомотиву» [за Комличенко]"...два однотипных форварда с примерно одинаковой статистикой, только один забивал за крепкий Ростов, а второй за разобранные Химки...за одного заплатили 1,5 млн евро, а второй пришёл бесплатно и на низкую зарплату...а точно Спартак проиграл конкуренцию Локомотиву?? :D
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rash1959
1750430522
Разговоров о возможном трансфере море, а выхлоп - нуль. И руководство помалкивает, трёп ведут только околофутбольная свора. Думаю, что это пустышка, ничего не будет.
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FWSPM
1750431955
после денисова нас уже ничем не испугаешь... три года смотреть как этот дегенерат питерский срет и срет в каждом матче и никто даже не шевелится по этому поводу вот это действительно тянет на инфаркт!
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FWSPM
1750431983
А зеболотный нормальная рабочая лошадка если ее правильно использовать вполне можно ездить
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andr45
1750432286
Който — 3 гола и 1 ассист, трансферная цена 3,5 млн.евро; Алеррандро - 0 голов, 0 ассистов, трансферная цена 3,5 млн.евро; Пердо (бриллиант) - 5 голов и 3 ассиста, трансферная цена 10 млн.евро; Энрико (Король Америки) - 2 гола и 2 ассиста, трансферная цена 38 млн.евро; Соболев - 4 гола и 2 ассиста, трансферная цена 10 млн.евро. Да, Заболотному, который забил 6 голов и сделал 6 ассистов до них далековато(
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Марк Аврелий!
1750435193
похоже что Заболотный решил поиграть во всех командах РПЛ
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