Карпин сказал, приглашали ли его обратно в «Спартак»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин рассказал, выходил ли на него «Спартак» с предложением о возвращении в клуб.
«Нет, [«Спартак»] не выходил. Никто не выходил», – сказал Карпин.
- 56-летний специалист возглавил «Динамо» 13 июня.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года.
- С июля 2021 года он возглавляет сборную России.
- Карпин играл в «Спартаке» в 1990–1994 годах, работал генеральным директором и главным тренером красно-белых в 2008–2014 годах.
Источник: ТАСС