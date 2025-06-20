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  • Мостовой назвал максимальную стоимость Батракова и Кисляка

Мостовой назвал максимальную стоимость Батракова и Кисляка

Сегодня, 15:02
1

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил стоимость хавбеков «Локомотива» и ЦСКА Алексея Батракова и Матвея Кисляка соответственно.

«Когда слышу суммы, которые называются за возможные переходы молодых российских футболистов, просто смеюсь. Про какие-то 35 миллионов евро за Килсляка говорят. Он даже одного полноценного сезона на высоком уровне не провел – только половину.

Конечно, парень он талантливый, как и Батраков, но такие деньги – перебор. Сколько не перебор? Думаю, за Батраков никто не даст больше 20 миллионов евро, за Кисляка – больше 15», – сказал Мостовой.

  • Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 12 миллионов евро, Кисляка – в 8 миллионов.
  • В минувшем сезоне 20-летний Батраков провел за красно-зеленых 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
  • 19-летний Кисляк в сезоне-2024/25 провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Кисляк Матвей Батраков Алексей Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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Круче чем вареные яица
1750421924
За Батракова никто больше 13 не даст, за Кисляка, больше 10 никто не даст.
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Интерес
1750423163
Сколько за раба согласится дать новый рабовладелец старому,столько он и будет стоить на момент перепродажи.
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