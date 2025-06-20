Мостовой назвал максимальную стоимость Батракова и Кисляка

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил стоимость хавбеков «Локомотива» и ЦСКА Алексея Батракова и Матвея Кисляка соответственно.

«Когда слышу суммы, которые называются за возможные переходы молодых российских футболистов, просто смеюсь. Про какие-то 35 миллионов евро за Килсляка говорят. Он даже одного полноценного сезона на высоком уровне не провел – только половину.

Конечно, парень он талантливый, как и Батраков, но такие деньги – перебор. Сколько не перебор? Думаю, за Батраков никто не даст больше 20 миллионов евро, за Кисляка – больше 15», – сказал Мостовой.