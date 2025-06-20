29-летняя модель прокомментировала совместный отдых с 17-летним Ямалем

Модель OnlyFans Фати Васкес отреагировала на информацию о романе с 17-летним вингером «Барселоны» Ламином Ямалем. Ранее их заметили на совместном отдыхе, а в публикациях девушку называли 30-летней.

«Во-первых, мне 29, до тридцати я еще не дожила. Я ничего не сделала, никого не убила. Реакции просто чрезмерные, и это даже сказывается на нем [Ямале].

Я просто провела с ним несколько дней – именно это и попало на обложки. И все. Больше мне бы не хотелось ничего говорить, потому что количество оскорблений зашкаливает», – сказала Васкес.

Васкес сказала, что между ней и Ямалом нет романтических отношений –Ламин пригласил ее присоединиться к нему в поездке по Италии. Он сам вышел на связь через соцсети.

«Угрозы, оскорбления и ложные обвинения, которые я получаю, серьезные, и уже зафиксированы. Помните, что клевета, преследование и угрозы в интернете – это преступление», – написала Васкес на своей странице в социальной сети.