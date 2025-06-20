Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • 29-летняя модель прокомментировала совместный отдых с 17-летним Ямалем

29-летняя модель прокомментировала совместный отдых с 17-летним Ямалем

Сегодня, 12:46
6

Модель OnlyFans Фати Васкес отреагировала на информацию о романе с 17-летним вингером «Барселоны» Ламином Ямалем. Ранее их заметили на совместном отдыхе, а в публикациях девушку называли 30-летней.

«Во-первых, мне 29, до тридцати я еще не дожила. Я ничего не сделала, никого не убила. Реакции просто чрезмерные, и это даже сказывается на нем [Ямале].

Я просто провела с ним несколько дней – именно это и попало на обложки. И все. Больше мне бы не хотелось ничего говорить, потому что количество оскорблений зашкаливает», – сказала Васкес.

Васкес сказала, что между ней и Ямалом нет романтических отношений –Ламин пригласил ее присоединиться к нему в поездке по Италии. Он сам вышел на связь через соцсети.

«Угрозы, оскорбления и ложные обвинения, которые я получаю, серьезные, и уже зафиксированы. Помните, что клевета, преследование и угрозы в интернете – это преступление», – написала Васкес на своей странице в социальной сети.

  • У девушки более миллиона подписчиков в социальных сетях. Она публикует контент на темы образа жизни, здорового питания и фитнеса.
  • 17-летний Ямаль в минувшем сезоне провел 55 матчей, забил 18 голов, отдал 25 передач.

Еще по теме:
Уход Головина мог бы помочь «Монако» купить Фати у «Барселоны»
«Барселона» намерена избавиться от семи игроков 1
Раскрыта зарплата Нико Уильямса в «Барселоне»
Источник: Goal
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1750413511
Хорошенькая и опытная секс-коуч по обучению любви . Первая консультация бесплатно . Дерзай , Ямаль .
Ответить
Круче чем вареные яица
1750413620
Тело нормальное, морда подкачала.
Ответить
Taps
1750413642
Опять жёлтая пресса ! Пора сменить редактора по футболу.
Ответить
Semenycch
1750414879
Опять элитных прос-уток стали постить на этом футбольном сайте!
Ответить
VVM1964
1750419034
Это их личное дело !!!...
Ответить
Главные новости
Месси рассказал, как относится к Роналду
14:36
Агент Головина отреагировал на информацию о желании «Монако» продать игрока
14:22
1
Адвокат Добровинский – о деле руководства «Торпедо»: «Это подстава, я давно не сталкивался с такими врагами»
13:55
3
Уход Головина мог бы помочь «Монако» купить Фати у «Барселоны»
13:46
Медведев сказал, какой клуб стоит взять в РПЛ при исключении «Торпедо»
13:30
8
Фото29-летняя модель прокомментировала совместный отдых с 17-летним Ямалем
12:46
6
Оздоев – о российских клубах в Лиге чемпионов: «У них не было бы шансов. Абсолютно!»
12:17
8
Защитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»
12:04
«Динамо» заинтересовалось аргентинским защитником
11:51
Губернатор Московской области прокомментировал исчезновение «Химок»
11:23
2
Все новости
Все новости
Мбаппе госпитализировали в США
Вчера, 16:36
11
«Барселона» намерена избавиться от семи игроков
Вчера, 16:16
1
Раскрыта зарплата Нико Уильямса в «Барселоне»
Вчера, 12:24
«Реал» озвучил «Арсеналу» цену на Родриго
Вчера, 10:25
2
Зайнутдинов может перейти в «Реал»
18 июня
9
Капелло ответил, кому вручил бы «Золотой мяч»
18 июня
2
Фото«Барселона» объявила о переходе вратаря за 25 миллионов
18 июня
Будущий вратарь «Барселоны» выкупил свой контракт у «Эспаньола»
18 июня
ФотоЯмаля уличили в романе со звездой OnlyFans, которая старше него на 12 лет
17 июня
8
«Реал» отказался от Дьекереша по двум причинам
17 июня
Ямаль отправился в Бразилию, чтобы встретиться с кумиром
17 июня
4
Отказавший ЦСКА Алмейда возглавил 7-кратного победителя Лиги Европы
16 июня
«Реал» может бесплатно подписать несколько игроков через год
15 июня
Мостовой дал совет Захаряну о месте продолжения карьеры
15 июня
1
«Реал» определился с заменой Винисиусу
15 июня
В «Барселоне» не рассчитывают на четырех футболистов
14 июня
2
Луис Суарес охарактеризовал Ямаля
14 июня
Родриго принял окончательное решение по своему будущему в «Реале»
14 июня
«Барселона» может взять кредит на покупку нового вратаря
13 июня
5
«Реал» объявил о трансфере Мастантуоно за 45 миллионов
13 июня
1
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
13 июня
Фото«Реал» представил Трента
12 июня
«Барселона» согласовала покупку нового вратаря за 25 миллионов
10 июня
ФотоНовичок «Реала» Хейсен определился с игровым номером
10 июня
3
ФотоХаби Алонсо провел первую тренировку в «Реале»
9 июня
«Атлетико» бесплатно забрал защитника «Барселоны»
9 июня
Transfermarkt назвал нового самого дорогого футболиста мира
9 июня
1
Мбаппе оценил свои шансы на выигрыш «Золотого мяча»
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 