Губернатор Московской области прокомментировал исчезновение «Химок»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о ситуации с банкротством ФК «Химки».

– Область всегда в любом виде спорта делала акцент на детско-юношеские клубы. У нас в каждом муниципалитете школы востребованы и загружены по максимуму. Профессиональные клубы – это частный бизнес. Каждый регион области, безусловно, с заботой относится к своим клубам, но финансирование профессиональных клубов из бюджета – это то, что уже ушло в прошлое. И это правильно.

Посмотрите, какая идет коммерциализация в РФС: привлечение букмекерских контор, спонсорских денег, денег от продажи телеправ, привлечение людей на трибуны. Я считаю, что мы идем в этой части правильным путем. А если у «Химок» появится спонсор, то мы будем рады.

– Вы общались с [инвестором] Туфаном Садыговым или кем-то из руководства «Химок» по поводу возможного спасения клуба?

– Учитывая, что «Арена Химки» – муниципальный стадион, мы и так максимально шли навстречу в вопросах аренды и делали благоприятные условия. Но мы не будем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный футбол, хоккей или баскетбол. Мы этого делать не умеем.