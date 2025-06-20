Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Губернатор Московской области прокомментировал исчезновение «Химок»

Губернатор Московской области прокомментировал исчезновение «Химок»

Сегодня, 11:23
2

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о ситуации с банкротством ФК «Химки».

– Область всегда в любом виде спорта делала акцент на детско-юношеские клубы. У нас в каждом муниципалитете школы востребованы и загружены по максимуму. Профессиональные клубы – это частный бизнес. Каждый регион области, безусловно, с заботой относится к своим клубам, но финансирование профессиональных клубов из бюджета – это то, что уже ушло в прошлое. И это правильно.

Посмотрите, какая идет коммерциализация в РФС: привлечение букмекерских контор, спонсорских денег, денег от продажи телеправ, привлечение людей на трибуны. Я считаю, что мы идем в этой части правильным путем. А если у «Химок» появится спонсор, то мы будем рады.

– Вы общались с [инвестором] Туфаном Садыговым или кем-то из руководства «Химок» по поводу возможного спасения клуба?

– Учитывая, что «Арена Химки» – муниципальный стадион, мы и так максимально шли навстречу в вопросах аренды и делали благоприятные условия. Но мы не будем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный футбол, хоккей или баскетбол. Мы этого делать не умеем.

  • 18 июня «Химки» объявили о приостановке своей деятельности.
  • Клуб в минувшем сезоне занял 12-е место в РПЛ, но не получил лицензию на выступления в сезоне-2025/26.

Еще по теме:
В РФС не исключили возрождения «Химок»: «Все долги, возможно, будут предъявлены новому клубу»
Сычев оценил трансфер Заболотного в «Спартак» 7
Чемпион России в составе «Спартака» рассказал, как относится к трансферу Заболотного 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1750410161
А Рома Терюшков тихо слился?)) Жадные дебилы. Думали, раз фамилия нерусская, так вы "в батистовых портянках" будете(с).) Садыговщина .. Минетчики хреновы.
Ответить
Taps
1750413722
Хватит уже Москву и область кормить !
Ответить
Главные новости
Месси рассказал, как относится к Роналду
14:36
Агент Головина отреагировал на информацию о желании «Монако» продать игрока
14:22
1
Адвокат Добровинский – о деле руководства «Торпедо»: «Это подстава, я давно не сталкивался с такими врагами»
13:55
3
Уход Головина мог бы помочь «Монако» купить Фати у «Барселоны»
13:46
Медведев сказал, какой клуб стоит взять в РПЛ при исключении «Торпедо»
13:30
8
Фото29-летняя модель прокомментировала совместный отдых с 17-летним Ямалем
12:46
6
Оздоев – о российских клубах в Лиге чемпионов: «У них не было бы шансов. Абсолютно!»
12:17
8
Защитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»
12:04
«Динамо» заинтересовалось аргентинским защитником
11:51
Губернатор Московской области прокомментировал исчезновение «Химок»
11:23
2
Все новости
Все новости
Опорником «Зенита» заинтересовались на Ближнем Востоке
14:12
Агенты Фреда отреагировали на информацию об интересе «Зенита»
13:15
В РФС не исключили возрождения «Химок»: «Все долги, возможно, будут предъявлены новому клубу»
12:27
Оздоев – о российских клубах в Лиге чемпионов: «У них не было бы шансов. Абсолютно!»
12:17
5
Защитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»
12:04
«Динамо» заинтересовалось аргентинским защитником
11:51
Губернатор Московской области прокомментировал исчезновение «Химок»
11:23
2
Бубнов оценил возможный трансфер Кисляка в «Фенербахче»
11:05
3
Адвокат Добровинский: «У «Торпедо» есть серьезные враги»
10:49
12
Карпин высказался по поводу запрета мата в футболе
10:44
23
Обращение «Торпедо» после задержания руководства клуба
10:25
2
Реакция РФС на скандал с «Торпедо»
10:17
10
Черчесов – о решениях в российском футболе: «Абаскалю, который ничего не выиграл, в «Спартаке» подняли зарплату»
10:05
4
Стало известно имя судьи, в давлении на которого обвиняют руководителей «Торпедо»
09:47
8
«Зенит» принял решение по Аршавину
09:38
6
Руководители «Торпедо» задержаны на 48 часов
09:30
2
Ташуев назвал клуб РПЛ, в который нужно перейти Кузяеву
09:23
2
Назван клуб РПЛ, в который может перейти Кокорин
09:09
5
Корнеев оценил игру Батракова
08:30
1
Радимов назвал проблему «Спартака»
08:19
2
Агент Пьянича прокомментировал информацию об уходе игрока из ЦСКА
08:07
6
РПЛ подтвердила проблемы в «Крыльях Советов»: «Есть сложности»
Вчера, 23:53
Фото«Пари НН» совершил 1-й трансфер на вход при Шпилевском
Вчера, 23:26
1
Стало известно, кто может заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 23:16
55
Воспитанник «Спартака» Руденко прокомментировал трансфер в «Локо»
Вчера, 23:03
В РПЛ выразили радость, что чемпионом стал не «Зенит»
Вчера, 22:46
4
Директор «Спартака» определил российского игрока, с которым связывает будущее клуба
Вчера, 22:36
6
Алексеев – о задержании главы «Торпедо» за попытку дачи взятки судье: «Раньше потоньше работали»
Вчера, 22:25
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 