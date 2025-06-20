Бубнов оценил возможный трансфер Кисляка в «Фенербахче»

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов ответил на вопрос, стоит ли этим летом полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку переходить в «Фенербахче».

«Ни в коем случае. Категорически против. К Моуринью? А что Моуринью? Если бы он к Гвардиоле пошeл… Пускай еще станет основным игроком ЦСКА, лидером. Я бы понял там в Испанию, а Турция – это что за чемпионат вообще?», – сказал Бубнов.