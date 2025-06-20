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Бубнов оценил возможный трансфер Кисляка в «Фенербахче»

Сегодня, 11:05
3

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов ответил на вопрос, стоит ли этим летом полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку переходить в «Фенербахче».

«Ни в коем случае. Категорически против. К Моуринью? А что Моуринью? Если бы он к Гвардиоле пошeл… Пускай еще станет основным игроком ЦСКА, лидером. Я бы понял там в Испанию, а Турция – это что за чемпионат вообще?», – сказал Бубнов.

  • Сообщалось, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью одобрил кандидатуру Кисляка для перехода, а представители клуба встречались с агентом игрока.
  • 19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 8 миллионов евро.
  • Полузащитник дебютировал за сборную России в этом году, сыграв за нее в 4 матчах.

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Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче ЦСКА Кисляк Матвей Моуринью Жозе Бубнов Александр
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Комментарии (3)
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Интерес
1750408146
Как "что а чемпионат вообще"? Турецкий...Страна Помидория у нас сейчас в топе и почёте.Янычаром(серым в яблоках) может стать...
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Бан
1750409152
Турция могла бы стать неплохим трамплином для перехода в солидный клуб, но еще рано.
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САДЫЧОК
1750411371
Уважаю Бубнова, Но, Лучше к Моуриньо, чем к какому нибудь Карпиночерчесу без тренерских знаний и не развиваться и деградировать!
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