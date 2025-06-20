Бубнов оценил возможный трансфер Кисляка в «Фенербахче»

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов ответил на вопрос, стоит ли этим летом полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку переходить в «Фенербахче».
«Ни в коем случае. Категорически против. К Моуринью? А что Моуринью? Если бы он к Гвардиоле пошeл… Пускай еще станет основным игроком ЦСКА, лидером. Я бы понял там в Испанию, а Турция – это что за чемпионат вообще?», – сказал Бубнов.
- Сообщалось, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью одобрил кандидатуру Кисляка для перехода, а представители клуба встречались с агентом игрока.
- 19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 8 миллионов евро.
- Полузащитник дебютировал за сборную России в этом году, сыграв за нее в 4 матчах.
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»