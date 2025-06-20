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Карпин высказался по поводу запрета мата в футболе

Сегодня, 10:44
23

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин считает, что мог бы вести себя спокойнее во время матчей, но выступил против запрета нецензурной лексики в футболе.

«[Если запретят мат], никто играть в футбол просто не будет. Как можно играть в футбол без мата в принципе?

На судью хочется выругаться матом, но останавливаешь себя, потому что можешь получить карточку. Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь», – сказал Карпин.

  • Ранее инвестор новороссийского «Черноморца» и глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сказал, что в гандболе игроков и тренеров будут наказывать за мат во время матчей.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (23)
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Интерес
1750408023
КАк же тогда руководить коллективом? Правда,есть другая проблема,решение которой давно найдено непопулярным ныне В.И.Лениным : если висит табличка "Не курить",а под ней постоянно стоят и курят-снимите табличку. А то закон есть,но контролировать некому.Зайдите в любое отделение полиции и послушайте диалоги между работниками обоего пола...
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k611
1750408033
Это всё равно что прорабу на стройке запретить мат - работа встанет...
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NewLife
1750409723
А что скажет тов. Данунахер?
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NewLife
1750410239
Запретить обаных запрещальщиков)
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NewLife
1750410404
"Нубл.ятькактак" - греческий бог недоумения.
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ScarlettOgusania
1750411074
правильно Карпуша глаголит, наш футбол без мата смотреть тошно, вы ещё мат болельщикам запретите, никто и на стадионы ходить не будет...))
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"supermax"
1750411742
Ага, х у и н ь к и
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Arvlad
1750415979
Содом и Гоморра... куда мир катится?!... А все ведь вроде образованные люди...
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Клубничный
1750416973
Мерзко даже читать это - тренер сборной России (рыло) одобряет мат!!! Стыдно за него, ой как стыдно!!!!! Если честно, я мог бы жить и без мата, и даже не чувствовал бы потерю. А срамно как всегда за рыл, стыдно за них, ой как стыдно!!!!!!!
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Bez Imeni
1750417230
Мат это эмоции, а как в футболе без них..
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