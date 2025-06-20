Карпин высказался по поводу запрета мата в футболе

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин считает, что мог бы вести себя спокойнее во время матчей, но выступил против запрета нецензурной лексики в футболе.

«[Если запретят мат], никто играть в футбол просто не будет. Как можно играть в футбол без мата в принципе?

На судью хочется выругаться матом, но останавливаешь себя, потому что можешь получить карточку. Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь», – сказал Карпин.