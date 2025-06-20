Корнеев оценил игру Батракова

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о выступлениях полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков еще в начале своего пути. Тем не менее, парень уже показал, что он может. И он достаточно стабилен, несмотря на то, что за ним уже немножко персонально присматривают. Пусть его статистика по ходу сезона немного сбилась, он остался лидером «Локомотива», – сказал Корнеев.