Корнеев оценил игру Батракова

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о выступлениях полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Батраков еще в начале своего пути. Тем не менее, парень уже показал, что он может. И он достаточно стабилен, несмотря на то, что за ним уже немножко персонально присматривают. Пусть его статистика по ходу сезона немного сбилась, он остался лидером «Локомотива», – сказал Корнеев.
- В минувшем сезоне 20-летний Батраков провел за красно-зеленых 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- 9 июня полузащитник продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»