Чемпион России в составе «Спартака» рассказал, как относится к трансферу Заболотного

Александр Липко, чемпион России в составе «Спартака», прокомментировал скорый трансфер в команду Антона Заболотного.

«К Заболотному и его потенциальному переходу в «Спартак» отношусь нормально. Клуб ищет большого нападающего, который хорошо играет вверху. По мастерству ногами он, может быть, не дотягивает до уровня «Спартака», но головой играет хорошо, с этой целью его и хотят подписать, а не искать варианты на европейском рынке.

Заболотный – свободной агент, можно его взять как форварда ротации, чтобы была возможность варьировать в разных играх, на разных полях, с разными командами», – сказал Липко.