Чемпион России в составе «Спартака» рассказал, как относится к трансферу Заболотного

Александр Липко, чемпион России в составе «Спартака», прокомментировал скорый трансфер в команду Антона Заболотного.
«К Заболотному и его потенциальному переходу в «Спартак» отношусь нормально. Клуб ищет большого нападающего, который хорошо играет вверху. По мастерству ногами он, может быть, не дотягивает до уровня «Спартака», но головой играет хорошо, с этой целью его и хотят подписать, а не искать варианты на европейском рынке.
Заболотный – свободной агент, можно его взять как форварда ротации, чтобы была возможность варьировать в разных играх, на разных полях, с разными командами», – сказал Липко.
- 33-летний Антон Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он играл за «Зенит» в 2018–2019 годах и за ЦСКА в 2021–2024 годах.
- «Спартак» проведет летние сборы в Тарасовке.
Источник: Metaratings