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  • Чемпион России в составе «Спартака» рассказал, как относится к трансферу Заболотного

Чемпион России в составе «Спартака» рассказал, как относится к трансферу Заболотного

Сегодня, 20:47
2

Александр Липко, чемпион России в составе «Спартака», прокомментировал скорый трансфер в команду Антона Заболотного.

«К Заболотному и его потенциальному переходу в «Спартак» отношусь нормально. Клуб ищет большого нападающего, который хорошо играет вверху. По мастерству ногами он, может быть, не дотягивает до уровня «Спартака», но головой играет хорошо, с этой целью его и хотят подписать, а не искать варианты на европейском рынке.

Заболотный – свободной агент, можно его взять как форварда ротации, чтобы была возможность варьировать в разных играх, на разных полях, с разными командами», – сказал Липко.

  • 33-летний Антон Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Он играл за «Зенит» в 2018–2019 годах и за ЦСКА в 2021–2024 годах.
  • «Спартак» проведет летние сборы в Тарасовке.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон
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Комментарии (2)
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Круче чем вареные яица
1750355397
Да Зе Болотный одолжение делает, своим переходом в спартак. В этом клубе и нет игроков такого высокого уровня, один неликвид.
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