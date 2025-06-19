Раскрыты трансферные планы «Динамо» после назначения Карпина

«Динамо» намерено усилить от двух до четырех позиций во время летнего трансферного окна.

Обязательным в клубе считают подписание левого защитника и левого вингера.

Также возможны переходы правого защитника «Ростова» Ильи Вахании и нового вратаря.

От кандидатуры Никиты Кокарева из «Химок» динамовцы отказались из-за требований его агентов. Те запросили комиссионные около 50 миллионов рублей.