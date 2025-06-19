Раскрыты трансферные планы «Динамо» после назначения Карпина

«Динамо» намерено усилить от двух до четырех позиций во время летнего трансферного окна.
Обязательным в клубе считают подписание левого защитника и левого вингера.
Также возможны переходы правого защитника «Ростова» Ильи Вахании и нового вратаря.
От кандидатуры Никиты Кокарева из «Химок» динамовцы отказались из-за требований его агентов. Те запросили комиссионные около 50 миллионов рублей.
- «Динамо» в прошлую пятницу назначило нового тренера – Валерия Карпина.
- Клуб уже купил защитника «Ростова» Максима Осипенко за 2,9 млн евро.
- Прошлый сезон РПЛ столичная команда закончила на 5-м месте.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова