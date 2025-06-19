«Спартак» ищет новичков на три позиции

Раскрыты трансферные планы «Спартака» на текущее лето.

Московский клуб собирается усилить три позиции:

правый защитник

центральный защитник

хавбек («восьмерка»)

«Сейчас в списках «Спартака» четыре игрока на позицию справа в обороне. Один из них – это испанец Каррейра, которого также предлагали ЦСКА.

Еще москвичи хотят усилить центр поля, рассчитывая приобрести топ-игрока уровня Салазара или Илича.

Финальная цель – центральный защитник. Уйти может Дуарте. Парагваец хочет вернуться в Латинскую Америку», – сообщил источник.