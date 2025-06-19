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«Спартак» ищет новичков на три позиции

19 июня 2025, 13:13
8

Раскрыты трансферные планы «Спартака» на текущее лето.

Московский клуб собирается усилить три позиции:

  • правый защитник
  • центральный защитник
  • хавбек («восьмерка»)

«Сейчас в списках «Спартака» четыре игрока на позицию справа в обороне. Один из них – это испанец Каррейра, которого также предлагали ЦСКА.

Еще москвичи хотят усилить центр поля, рассчитывая приобрести топ-игрока уровня Салазара или Илича.

Финальная цель – центральный защитник. Уйти может Дуарте. Парагваец хочет вернуться в Латинскую Америку», – сообщил источник.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1750330070
Т.е. дырявый Максименко устраивает да
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FWSPM
1750331992
позиции правильные но плохо ищут. надо шевелится! 19 число уже а воз и ныне там
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САДЫЧОК
1750332289
Нужен левый защитник и 2 центральных полузащитника!
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R_a_i_n
1750336515
Правого защитника исключительно с паспортом. Лимит как-никак.
Ответить
FWSPM
1750339954
и в каком месте илич и салазар топ игроки?
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zigbert
1750355469
В обороне не мешало бы навести порядок. Посмотрим какого качества игроки появятся у Спартака.
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