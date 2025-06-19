Тюкавин раскрыл любимого теннисиста

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о теннисе.

«Мне нравится теннис. Увлекался им. Где-то в чем-то понимаю, где-то в чем-то не силен. Бывает, только со Светой Кузнецовой пересекаемся.

Любимый теннисист? Рафаэль Надаль», – сказал Тюкавин.