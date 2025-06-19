Тюкавин раскрыл любимого теннисиста

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о теннисе.
«Мне нравится теннис. Увлекался им. Где-то в чем-то понимаю, где-то в чем-то не силен. Бывает, только со Светой Кузнецовой пересекаемся.
Любимый теннисист? Рафаэль Надаль», – сказал Тюкавин.
- В конце мая с форвардом продлили контракт до 2030 года.
- 22-летний Тюкавин – динамовский воспитанник.
- За главную команду он провел 151 матч, забил 48 голов и сделал 29 ассистов.
- В начале марта футболист порвал кресты и выбыл до осени.
Источник: «Спорт-Экспресс»