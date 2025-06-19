В ЦСКА оценили готовность Кисляка к трансферу в Европу

Тренер молодежной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о перспективах Матвея Кисляка заиграть в Европе.
– Кисляк готов к переходу в «Фенербахче» или другой европейский клуб?
– Узнаем это, только если Матвей реально туда перейдет. Он способен играть и в топ-лигах: способен держать их интенсивность, и с каждым годом будет только развиваться.
- 19-летний Кисляк провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Контракт игрока с армейцами действует до 30 июня 2028 года.
Источник: Sport24