В ЦСКА оценили готовность Кисляка к трансферу в Европу

Тренер молодежной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о перспективах Матвея Кисляка заиграть в Европе.

– Кисляк готов к переходу в «Фенербахче» или другой европейский клуб?

– Узнаем это, только если Матвей реально туда перейдет. Он способен играть и в топ-лигах: способен держать их интенсивность, и с каждым годом будет только развиваться.