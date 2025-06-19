Орлов сказал, какими футболистами должен усилиться «Зенит»

Геннадий Орлов поделился ожиданиями от трансферной кампании «Зенита».

«Меня интересует, приедет ли в команду Cергея Семака бразильский полузащитник Жерсон. Как я понимаю, это должно произойти после клубного чемпионата мира. Посмотрим.

Но ведь «Зениту» нужен еще один хавбек – «бокс-ту-бокс». Такой, каким был в свое время Витсель. Нужно укрепить прежде всего середину поля.

Барриос по-прежнему неплох в отборе. Но в подыгрыше-то он не так полезен. И удара поставленного нет, да и редко бьет.

А посмотрите на Кисляка в ЦСКА. Какой мальчишка вырос! И в разрушении преуспевает, да еще и забивает. Вот футболист такого плана «Зениту» пригодится.

Барриос потерял мотивацию? Не готов так утверждать. Просто такого контракта, который у него есть в «Зените», он больше нигде не получит. Наверное, Вильмар это тоже понимает.

Возвращение Кузяева? Считаю, «Зениту» пригодился бы тот Далер, который уезжал во Францию. А в какой он сейчас форме? Давно не видел его в деле.

И хочет ли он сам играть в России? Может быть, продолжит выступления в Европе», – сказал Орлов.