«Динамо» выпустит футболки с известной фразой Карпина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о подготовке нового клубного мерча.
Вскоре в динамовских магазинах появятся футболки с известной фразой нового тренера Валерия Карпина «Ну и?..»
«Мы создаем несколько коллекций в год. В том числе, ситуативных. Но начинаем мы не с этого.
Сейчас на первом месте – спортивные задачи. А уже затем промоакции, активности и так далее», – сказал Пивоваров.
- Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
Источник: «РБ Спорт»