«Динамо» выпустит футболки с известной фразой Карпина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о подготовке нового клубного мерча.

Вскоре в динамовских магазинах появятся футболки с известной фразой нового тренера Валерия Карпина «Ну и?..»

«Мы создаем несколько коллекций в год. В том числе, ситуативных. Но начинаем мы не с этого.

Сейчас на первом месте – спортивные задачи. А уже затем промоакции, активности и так далее», – сказал Пивоваров.