Орлов оценил целесообразность возвращения Сергеева в «Зенит»

Геннадий Орлов считает, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев не нужен «Зениту».

«Стоит ли [«Зениту»] возвращать Сергеева, вновь заключать с ним контракт? Не уверен. Да, он забивал, приносил определенную пользу. Но в условиях жесткой конкуренции Иван нередко оказывался в запасе и немного затухал, терял уверенность в себе.

В «Крыльях» он себя отлично проявил. Может быть, ему стоит остаться пока там?

Его возможный переход в «Динамо»? Логика в этом трансфере просматривается. Карпин знает Сергеева по сборной. У бело-голубых пока нет основного центрфорварда. Тюкавин еще несколько месяцев будет восстанавливаться.

Так что все возможно. Гладышев все-таки действует справа, а не в центре», – сказал Орлов.