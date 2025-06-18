Орлов: «Осипенко не усилил бы «Зенит»

Геннадий Орлов объяснил, почему новичок «Динамо» Максим Осипенко не нужен «Зениту».

Петербургский клуб пытался перехватить центрального защитника «Ростова».

«Не считаю трансферной неудачей то, что Осипенко в итоге выбрал «Динамо», а не «Зенит». Да, он яркий, немало забивает. Но медленный!

Вот он бы в отличие от Даку сине-бело-голубых не усилил. Не та скорость, понимаете? Где он раньше выступал? В «Ростове», который занял 8-е место. И сколько мячей дончане пропускали по центру?

Посмотрим, как Осипенко проявит себя в составе бело-голубых. Там стоят совсем другие задачи.

Получится ли у Карпина? Валерий Георгич здорово работает с молодыми. Но ведь в «Динамо» есть еще и легионеры. С не самым простым характером. Карраскаль, Бителло, Нгамале... Как быстро он найдет общий язык с ними? Поживем – увидим», – сказал Орлов.