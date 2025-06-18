Глушаков: «Лучше бы Карпин вернулся в «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков сожалеет, что Валерий Карпин выбрал «Динамо».
- Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
– Вам жалко, что Карпин вернулся не в «Спартак»?
– Если честно, лучше бы Карпин вернулся в «Спартак». Потому что он – спартаковец.
Но такая жизнь у тренера и футболиста: сегодня он здесь, а завтра там.
– Вы считаете, что Карпин сработал бы в «Спартаке» лучше Станковича?
– Мне кажется, что да. Если бы ему отдали полный карт-бланш на построение команды.
Источник: «Спорт день за днем»