Президент РПЛ рассказал, как хотят изменить регламент после ситуации с «Химками»

Президент РПЛ Александр Алаев анонсировал внесение изменений в регламент лиги.
– После общего собрания РПЛ вы говорили об изменениях в регламент. На какой стадии ваши предложения сейчас?
– Как я и сказал вам в начале июня, у нас желание внести поправки в регламент по итогам истории с «Химками».
Чтобы в подобной ситуации команда, не получившая лицензию, автоматически опускалась на 16‑е место. То есть такой клуб будет считаться выбывшим по итогам сезона, независимо от набранных очков.
Есть решение, что данная поправка в ближайшее время будет вынесена на заочное голосование общего собрания РПЛ, после чего в случае ее принятия общим собранием – автоматически на исполком РФС.
- «Химки» финишировали на 12-м месте в РПЛ.
- Клубу из-за долгов не дали лицензию для участия в следующем розыгрыше чемпионата России.
- В итоге место химчан занял «Пари НН», который успел сыграть в стыках и уступить там «Сочи», потеряв право выступать в высшем дивизионе по спортивному принципу.
Источник: «Матч ТВ»