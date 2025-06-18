Стал известен размер зарплаты Заболотного в «Спартаке»

Нападающий Антон Заболотный согласовал контракт со «Спартаком». В случае перехода он будет зарабатывать в клубе 600 тысяч евро в год (4,5 миллиона рублей в месяц).
Договор игрока с красно-белыми будет рассчитан на 1 год с возможностью продления еще на один. Опция пролонгирования соглашения сработает только при желании обеих сторон.
Медосмотр Заболотного в «Спартаке» и подписание контракта ожидаются на этой неделе.
- 33-летний Антон Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он играл за «Зенит» в 2018–2019 годах и за ЦСКА в 2021–2024 годах.