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Стал известен размер зарплаты Заболотного в «Спартаке»

Сегодня, 10:13
20

Нападающий Антон Заболотный согласовал контракт со «Спартаком». В случае перехода он будет зарабатывать в клубе 600 тысяч евро в год (4,5 миллиона рублей в месяц).

Договор игрока с красно-белыми будет рассчитан на 1 год с возможностью продления еще на один. Опция пролонгирования соглашения сработает только при желании обеих сторон.

Медосмотр Заболотного в «Спартаке» и подписание контракта ожидаются на этой неделе.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон
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Комментарии (20)
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Янвapь 62
1750230999
Не до хера ли для вышедшего в тираж престарелого акробата ? Тарасофка превратилась в кочевое шапито. Хоркину с Валуевым ещё надо пригласить. Где Селюк ? Погрузил рыло в хрючево и ничего не видит и не слышит ? А как рыло из корыта поднимает, то видит только Комличенко ? Аммиачный приход ?
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САДЫЧОК
1750231582
Хороший футболист и он нужен Спартаку расчищать для Барко и Угальде!
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NewLife
1750233207
Писаки соревнуются при помощи Бомбардира, кто больше придумает вариаций на тему Заболотного. Пожалейте парня, столько икать вредно.
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САДЫЧОК
1750233595
Заболотный лучший по верховым единоборствам в лиге! По данным на май 2025 года, Антон Заболотный установил рекорд РПЛ по количеству выигранных верховых единоборств в сезоне — 205. Всего в текущем сезоне Заболотный провел 28 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. Заболотный - лучший нападающий в РПЛ по числу выигранных верховых единоборств уже с 2021 года вроде он в топе по этому показателю! И это играя в атаке в какой то слабой команде Химки!
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sined1951
1750234180
Поздравляю Спартак и его болельщиков с ценным приобретением. Спартак-чемпион!
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Иван Петров 1986
1750234625
Пенсионеры у нас поменьше получают.
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SLADE2019
1750237175
Господи, сделай так, чтобы я и многие другие болельщики Спартака ошиблись в нем. Как бы я радовался.
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OldenVad
1750247094
Не думал что доживу до этого трансфера, кто то нас подставил.
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рылы
1750250446
ахаха!
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FWSPM
1750252006
вот будет хохма если антоха забивать начнет
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