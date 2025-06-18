Стал известен размер зарплаты Заболотного в «Спартаке»

Нападающий Антон Заболотный согласовал контракт со «Спартаком». В случае перехода он будет зарабатывать в клубе 600 тысяч евро в год (4,5 миллиона рублей в месяц).

Договор игрока с красно-белыми будет рассчитан на 1 год с возможностью продления еще на один. Опция пролонгирования соглашения сработает только при желании обеих сторон.

Медосмотр Заболотного в «Спартаке» и подписание контракта ожидаются на этой неделе.