Жена Карпина объяснила, почему они отдыхают только в Турции

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о предпочтениях семьи в части пляжного отдыха.
– Если отдыхать на море – куда?
– В Турцию. Я ее обожаю. Шикарный сервис, отличные отели, классное море, хорошие детские клубы. Для семейного отдыха мы, кроме Турции, ничего не рассматриваем.
– Почему не Мальдивы?
– Мы были на Мальдивах. Но, во-первых, туда далеко лететь. Во-вторых, скучновато. Понятно, что иногда хочется от всех убежать, но для нашей сумасшедшей семейки – скучно. Пять дней максимум. Просто сидишь на лежаке и в карты рубишься.
Сначала я там была с совсем маленькими детьми. Мне понравилось – я могу неделю с боку на бок переворачиваться.
А когда были вдвоем с мужем и неделю лежали, болтали и играли в карты, в последние два дня понимали, что уже хочется движухи. В той же Турции можно куда-то уехать, отели повеселее.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
- Валерий старше Дарьи на 20 лет.