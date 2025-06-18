Жена Карпина объяснила, почему они отдыхают только в Турции

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о предпочтениях семьи в части пляжного отдыха.

– Если отдыхать на море – куда?

– В Турцию. Я ее обожаю. Шикарный сервис, отличные отели, классное море, хорошие детские клубы. Для семейного отдыха мы, кроме Турции, ничего не рассматриваем.

– Почему не Мальдивы?

– Мы были на Мальдивах. Но, во-первых, туда далеко лететь. Во-вторых, скучновато. Понятно, что иногда хочется от всех убежать, но для нашей сумасшедшей семейки – скучно. Пять дней максимум. Просто сидишь на лежаке и в карты рубишься.

Сначала я там была с совсем маленькими детьми. Мне понравилось – я могу неделю с боку на бок переворачиваться.

А когда были вдвоем с мужем и неделю лежали, болтали и играли в карты, в последние два дня понимали, что уже хочется движухи. В той же Турции можно куда-то уехать, отели повеселее.