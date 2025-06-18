Жена Карпина ответила, что ее муж любит есть: «Когда такой человек живет с тобой, это вообще проблема»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, раскрыла подробности питания в семье.
– Карпин вообще не готовит? Только вы?
– Да, только я. Муж не умеет, может только яичницу пожарить и пельмени сварить.
– У вас есть повар?
– Нет, готовлю я. Когда не готовлю, заказываю.
– Какое у Карпина любимое блюдо?
– Он любит очень простую еду: котлеты, мясо, гороховый суп-пюре с копчеными костями, который я варю.
Причем когда мне лень разбирать кости, может сделать это сам. Обожает макароны с тушенкой. Чем проще – тем лучше.
– Он говорит, что его вес – только генетика. Потому что ест даже ночью.
– И конфетки, и что захочет. Он, конечно, и спортом занимается до сих пор, но главное – генетика. Потому что я тоже занимаюсь спортом, иногда даже больше, но точно не могу себе позволить что-то лупить на ночь.
А он может. У него такая же мама, такой же был отец. И у нас такая же младшая дочь.
– Зависть.
– Только завидовать и можно. А когда такой человек еще живет дома, это вообще проблема.
Вот он достал хамон в девять вечера, и ты ешь с ним. Силы воли не есть у меня нет. Радуюсь только, что хамона не так много.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
- Валерий старше Дарьи на 20 лет.