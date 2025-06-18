Жена Карпина ответила, что ее муж любит есть: «Когда такой человек живет с тобой, это вообще проблема»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, раскрыла подробности питания в семье.

– Карпин вообще не готовит? Только вы?

– Да, только я. Муж не умеет, может только яичницу пожарить и пельмени сварить.

– У вас есть повар?

– Нет, готовлю я. Когда не готовлю, заказываю.

– Какое у Карпина любимое блюдо?

– Он любит очень простую еду: котлеты, мясо, гороховый суп-пюре с копчеными костями, который я варю.

Причем когда мне лень разбирать кости, может сделать это сам. Обожает макароны с тушенкой. Чем проще – тем лучше.

– Он говорит, что его вес – только генетика. Потому что ест даже ночью.

– И конфетки, и что захочет. Он, конечно, и спортом занимается до сих пор, но главное – генетика. Потому что я тоже занимаюсь спортом, иногда даже больше, но точно не могу себе позволить что-то лупить на ночь.

А он может. У него такая же мама, такой же был отец. И у нас такая же младшая дочь.

– Зависть.

– Только завидовать и можно. А когда такой человек еще живет дома, это вообще проблема.

Вот он достал хамон в девять вечера, и ты ешь с ним. Силы воли не есть у меня нет. Радуюсь только, что хамона не так много.