Жена Карпина рассказала об отношении мужа к ее татуировкам

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, призналась, что муж ругает ее за татуировки.
– У вас есть татуировки.
– Три.
– Что они означают?
– Первую сделала, потому что был некрасивый шрам от удаления большой родинки. Нашла картинку перышка – в итоге мне сделали перышко с тремя птичками.
Когда родилась Саша, третий ребенок, поняла, что это будет символизировать детей. Три перышка – три девочки, написанные пером. То есть мною.
На икре татуировка ничего не значит. Просто хотелось именно на этом месте.
А третья татуировка действительно значимая. Знак бесконечности и дата начала отношений с мужем.
– Как он отреагировал?
– Бухтел, но я сказала: «Это же в честь тебя, имей совесть».
К первой татуировке отнесся хорошо, потому что там реально надо было что-то делать со шрамом.
После второй сказал: «Ты что, теперь вся в татуировках будешь?» У его старших дочерей много татуировок – бухтит и на них, и на меня.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
- Валерий старше Дарьи на 20 лет.