Червиченко: «Динамо» усилилось лучшим защитником прошлого сезона РПЛ»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил трансфер Максима Осипенко из «Ростова» в «Динамо».

«Конечно, Осипенко лучший, на мой взгляд защитник прошедшего сезона. Помимо полезной работы сзади, он ещe активно помогал команде впереди.

Забивал пенальти, с игры забивал, я думаю, что это самый лучший защитник РПЛ прошлого сезона.

Логично, что «Динамо» и Карпин им усилились», – сказал Червиченко.