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  • Червиченко: «Динамо» усилилось лучшим защитником прошлого сезона РПЛ»

Червиченко: «Динамо» усилилось лучшим защитником прошлого сезона РПЛ»

Сегодня, 00:12

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил трансфер Максима Осипенко из «Ростова» в «Динамо».

«Конечно, Осипенко лучший, на мой взгляд защитник прошедшего сезона. Помимо полезной работы сзади, он ещe активно помогал команде впереди.

Забивал пенальти, с игры забивал, я думаю, что это самый лучший защитник РПЛ прошлого сезона.

Логично, что «Динамо» и Карпин им усилились», – сказал Червиченко.

  • Динамовцы заплатили за игрока 2,9 млн евро.
  • С новичком подписан 3-летний контракт.
  • Осипенко выбрал 55-й игровой номер.
  • На него также претендовали «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Динамо Осипенко Максим Червиченко Андрей
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