Червиченко: «Динамо» усилилось лучшим защитником прошлого сезона РПЛ»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил трансфер Максима Осипенко из «Ростова» в «Динамо».
«Конечно, Осипенко лучший, на мой взгляд защитник прошедшего сезона. Помимо полезной работы сзади, он ещe активно помогал команде впереди.
Забивал пенальти, с игры забивал, я думаю, что это самый лучший защитник РПЛ прошлого сезона.
Логично, что «Динамо» и Карпин им усилились», – сказал Червиченко.
- Динамовцы заплатили за игрока 2,9 млн евро.
- С новичком подписан 3-летний контракт.
- Осипенко выбрал 55-й игровой номер.
- На него также претендовали «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
Источник: «Евро-футбол»