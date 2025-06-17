Жена Карпина объяснила, почему ездит на автомобиле KIA

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о выборе машины.
– В том видео из Ростова вы ездите на KIA. Почему не Mercedes, BMW или Porsche?
– Больше скажу: мы сейчас купили еще одну KIA – электрическую. Большую такую, семейную. Хотя могли условный Range Rover.
Потому что мы оба – тут еще одно наше совпадение – вообще не фанаты автомобилей. Если можно взять качественную и гораздо дешевле, так и делаем.
Сейчас рассматривали и Range Rover, и BMW, но KIA выиграла. Такой же функционал, но в два раза дешевле. Зачем переплачивать?
– Но в парке у вас был Mercedes.
– Да, автобус, сейчас он в Москве. Когда покупали несколько лет назад, Mersedes здесь был в ходу, обслуживался, никаких санкций. Мы хотели большую семейную машину.
– Карпин когда-нибудь дарил вам машину?
– Нет. Ну, вот эта KIA была мне нужна, мы поехали и купили. Чтобы прямо я вышла, а на улице машина с бантом и надпись «Спасибо за дочь» – такого не было.
Опять же: мы равнодушны к машинам. Это только способ передвижения, а не люкс-объект.
– Он дарит сумки и украшения?
– Украшения – да, сумки – нет. Ему мало какие сумки нравятся. Вообще не понимает, почему с ними так носятся.
Но я могу сказать: «Купила сумку, это мне на день рождения». В основном у нас такой подход к подаркам, и он мне очень нравится. Эффект сюрприза мне уже не нужен, а какие-то хотелки есть. Так проще.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
- Валерий старше Дарьи на 20 лет.