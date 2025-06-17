Карпин – о рационе в «Динамо»: «Уже поменялся – точно знаю, у кого-то есть лишний вес»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин уже внес изменения в питание футболистов.

– Будете следить за рационом футболистов?

– Уже слежу. Рацион чуть‑чуть поменялся. Футболисты должны придерживаться его.

Если кто‑то за пределами базы съест две конфеты, то третью на базе мы не дадим. Это спортивная база, их здоровье, возможность играть лучше.

Будем следить за питанием. Сахар есть можно и тут, и в сборной. Вам лепят, что [это как] тюрьма, кормят похлебкой – это бред сумасшедшего.

– Какие впечатления от первой встречи с командой? Нет тех, кто с лишним весом?

– По лишнему весу сказать не могу. Завтра‑послезавтра посмотрим. Через пару дней буду знать, у кого лишний вес. Кто‑то есть – это точно.

Общее впечатление от команды приятное. Все хотят себя показать.

– Скопинцев говорил, что в «Ростове» вы давали ему свою веганскую тарелку. С Глебовым и Осипенко есть такие истории?

– Нет. Они‑то нормальные, выполняли план по питанию. Были с Глебовым беседы. Забавного было мало в этих разговорах.