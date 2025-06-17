Карпин ответил на вопрос о тренерской стажировке Мостового в «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин готов взять Александра Мостового на стажировку в свой штаб.
– Мостовой был на стажировке в клубе, также мы видели Александра в образе Ивана Васильевича. Ждете его снова в «Динамо»?
– Если хочет на стажировку, пусть приезжает, ради бога. Это не проблема. Пусть приезжает в любом образе.
- 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо» в прошлом году при Марцеле Личке.
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: «Матч ТВ»