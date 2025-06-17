Карпин сказал, считает ли он себя красно-белым

Валерий Карпин высказался о спартаковском прошлом и решении возглавить «Динамо».
– Многие ветераны «Спартака» говорят, что они красно-белые навсегда. Какой вы?
– Красная кровь у всех у нас, поэтому красно-белый с этой точки зрения, да. Потом был пять лет в «Сельте», «Реал Сосьедад». В чем смысл вопроса?
– Когда вы окончательно приняли решение?
– День не помню. Когда были в Новогорске, решение зрело. Надо было понять, с кем работать, для чего. Задачи были понятны с самого начала. Дай бог, чтобы мы к ним пришли. Для клуба, думаю, тоже важен и процесс: во что и как мы будем играть.
Надо сойтись не только в том, как завоевывать трофеи, но и как идти. Было миллион нюансов, которые надо было обсуждать.
Многое проговорили. Друг другу сказали, что хотим видеть друг от друга. Решение принял, наверное, раньше, но отгонял от себя до игры с Беларусью.
- Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».