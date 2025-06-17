Карпину вручили куклу Лабубу на первой пресс-конференции в «Динамо»

Валерий Карпин получил подарок на первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Динамо».
Ему вручили куклу Лабубу.
- На вопрос про игрушку Лабубу Карпин отвечал перед матчем с Нигерией (1:1).
- «Лабубу? Знаю, видел в соцсетях. Детские игрушки вешают на типа дорогие сумки. Они все разные, там не одно лицо. Чебурашка какой-то. Улыбка с зубами? У кого есть зубы? Скажите, что это Матвей Сафонов. На Баринова похож, не знаю», – сказал тогда тренер российской сборной.
Фото: скриншоты с пресс-конференции Карпина
Источник: «Бомбардир»