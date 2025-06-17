Червиченко разнес готовящийся трансфер «Спартака»: «Если посмешить публику – тогда да»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко шокирован интересом московского клуба к Антону Заболотному.

В прошедшем сезоне форвард оформил 6+5 в 31 матче за «Химки».

Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

– Пишут, что «Спартак» близок к подписанию контракта с Заболотным. Как бы вы отнеслись к такому трансферу?

– Если посмешить публику – тогда да. Человеку 34 года. В прошлом сезоне он забил шесть мячей. Видимо, Антон не стоит вообще ничего. Игрок подписывается для чемпионских амбиций.

Получается, это первое приобретение в этом трансферном окне. Смотрим, кого покупает «Зенит». Как думаете, на фоне этого приобретение Заболотного – это смешно или нет?

Я думаю, что когда от Заболотного избавился ЦСКА, армейцы перекрестились. Но у «Спартака» какая-то мания подбирать все, что плохо лежит и никому не нужно.

– В «Химках» за прошлый сезон Заболотный забил шесть мячей и отдал пять ассистов. В «Спартаке» ему будет проще забивать из-за сильных партнеров? К тому же красно-белым был нужен высокий форвард.

– Это да, но точно не 34-летний футболист. Я даже не знаю, какие положительные качества Антона можно отметить, кроме роста. На мой взгляд, никакие.

– Есть мнение, что Заболотный – не игрок спартаковского стиля.

– Какой там стиль? Его нет. Бей-беги, пытайся запихнуть. Даже переход Комличенко был бы сомнителен для «Спартака».

Все-таки в команде более быстрые ребята. У красно-белых вообще непонятно выстроена команда. Есть проблемы в обороне.

То, что не хватает большого нападающего, – это ясно. Может, просто берут по принципу, что плохо лежит? Давайте возьмем, а потом разберемся, кого куда поставить.