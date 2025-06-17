Прогноз Мостового на 1-й сезон Карпина в «Динамо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой спрогнозировал отсутствие трофеев у «Динамо» в первый сезон Валерия Карпина.

Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Не стоит ждать от Карпина чуда и трофеев в первом же сезоне с «Динамо». «Зенит», «Спартак» и ЦСКА не стали слабее от его назначения в «Динамо».

Все всегда ждут, что после прихода конкретного тренера сразу все поменяется и клуб начнет выигрывать трофеи, но это заблуждение», – сказал Мостовой.