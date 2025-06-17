Тюкавин – о трансфере Осипенко в «Динамо»: «Макс сделал правильный выбор»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал трансфер в команду защитника Максима Осипенко.

«Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу. Ушел Фаби (Бальбуэна). Пришел на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас», – сказал Тюкавин.