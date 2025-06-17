Тюкавин – о трансфере Осипенко в «Динамо»: «Макс сделал правильный выбор»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал трансфер в команду защитника Максима Осипенко.
«Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу. Ушел Фаби (Бальбуэна). Пришел на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас», – сказал Тюкавин.
- На Осипенко также претендовали «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
- В прошедшем сезоне центрбек забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»