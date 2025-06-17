Карпин ответил, с какими игроками ему было интереснее всего работать

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин выделил футболистов, работа с которыми ему была наиболее интересна.

– Николай Комличенко нам рассказывал, что вы на каждой тренировке называли футболистов кривоногими. А с кем за всю вашу карьеру вам было интереснее всего работать?

– Много таких. Если брать из «Спартака», то Алекс, например.

Но и в «Ростове» было много – тем более за семь лет. Тот же Еременко! Кого-то я не называю, но такие точно были.