Карпин ответил, с какими игроками ему было интереснее всего работать

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин выделил футболистов, работа с которыми ему была наиболее интересна.
– Николай Комличенко нам рассказывал, что вы на каждой тренировке называли футболистов кривоногими. А с кем за всю вашу карьеру вам было интереснее всего работать?
– Много таких. Если брать из «Спартака», то Алекс, например.
Но и в «Ростове» было много – тем более за семь лет. Тот же Еременко! Кого-то я не называю, но такие точно были.
- Карпин до «Динамо» возглавлял «Ростов», «Торпедо Армавир», «Мальорку» и «Спартак».
- С июля 2021 года он тренирует сборную России.
Источник: «Спорт-Экспресс»