Орлов назвал самое слабое место «Спартака»: «Пусть не обижаются»

Геннадий Орлов рассказал, в какой линии «Спартак» наиболее слаб.

– Сейчас красно-белые ищут игрока в центр поля… Нужно усиление?

– Мне не очень нравится, как играл центр поля в «Спартаке», а Барко не может тянуть все один.

Была хорошая связка с Угальде, Бонгондой и Маркиньосом – она давала результат даже при тех посредственных полузащитников, которые есть у «Спартака». Пусть не обижаются, но они не тянут команду.

Посмотрите, какой вклад дают в своих командах, например, Батраков, Обляков и Кисляк. Почему в «Спартаке»-то таких нет?

Умяров в этом сезоне неплохо заиграл, но этого мало. Так что центр поля – не сильная сторона «Спартака». Надеюсь, они это поправят.