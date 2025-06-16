Карпин объяснил, почему возглавил «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин объяснил выбор клуба.
- 56-летний Карпин подписал контракт с бело-голубыми, рассчитанный до лета 2028 года.
- С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
– Валерий Георгиевич, как долго вы думали над предложением «Динамо»? Это ведь снова входить в сложный график, где работа сборной сменяет клуб, отсутствие выходных.
– Как долго думал, сказать сейчас не могу. Сложный график? Поэтому и думал.
– Почему решили выбрать именно «Динамо»? Какой фактор стал ключевым, чтобы вы согласились?
– Согласился потому, что наши цели и желания полностью совпали.
– За время работы только в сборной России вы успели соскучиться по клубной? Вам не хватало этого?
– Первое время после ухода из «Ростова» даже не задумывался об этом. Но прошло несколько месяцев, удалось отвлечься, отдохнуть, постепенно стал понимать, что готов снова к работе в клубе.
Источник: «Спорт-Экспресс»