Карпин объяснил, почему возглавил «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин объяснил выбор клуба.

56-летний Карпин подписал контракт с бело-голубыми, рассчитанный до лета 2028 года.

С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.

Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.

– Валерий Георгиевич, как долго вы думали над предложением «Динамо»? Это ведь снова входить в сложный график, где работа сборной сменяет клуб, отсутствие выходных.

– Как долго думал, сказать сейчас не могу. Сложный график? Поэтому и думал.

– Почему решили выбрать именно «Динамо»? Какой фактор стал ключевым, чтобы вы согласились?

– Согласился потому, что наши цели и желания полностью совпали.

– За время работы только в сборной России вы успели соскучиться по клубной? Вам не хватало этого?

– Первое время после ухода из «Ростова» даже не задумывался об этом. Но прошло несколько месяцев, удалось отвлечься, отдохнуть, постепенно стал понимать, что готов снова к работе в клубе.