Мостовой одобрил трансфер Заболотного в «Спартак»

У экс-спартаковца Александра Мостового нет претензий к трансферу Антона Заболотного в московский клуб.

«Когда стало известно о возможном расформировании «Химок», я сразу отметил, что футболисты этой команды неплохого качества. Сейчас они в хорошем настроении, потому что получили возможность свободного выбора.

Для «Спартака» Заболотный может стать хорошим вариантом как игрок запаса. Тем более мы уже видели, что команде не хватает высокорослых нападающих после ухода Соболева и Жозе.

Что касается того, что Заболотный – воспитанник ЦСКА, в этом нет ничего особенного. Уже давно не имеет значения. Личный интерес футболиста выходит на первый план. В качестве примера могу привести Карпина, хотя это уже другая история, не для интервью», – сказал Мостовой.