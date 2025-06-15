Зарема резко высказалась о трансферах «Спартака»: «Клептоманы тащат с рынка весь ненужный шлак»

Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о трансферной политике красно-белых.

«Такое ощущение, что [член совета директоров] Жданов с [генеральным директором] Малышевым клептоманы. Тащат с рынка весь ненужный шлак. Начали с Мевли и Бальде, продолжили Таварешем и Мединой, добавили Толстого Вилли [Виллиана Жозе], Абену и Довбню, зачем -то привезли Мангаша и приправили эту сборную солянку Заболотным. Интересно, кто следующий неликвид на вход?» – сказала Салихова.