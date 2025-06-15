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  • Зарема резко высказалась о трансферах «Спартака»: «Клептоманы тащат с рынка весь ненужный шлак»

Зарема резко высказалась о трансферах «Спартака»: «Клептоманы тащат с рынка весь ненужный шлак»

Вчера, 22:58
20

Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о трансферной политике красно-белых.

«Такое ощущение, что [член совета директоров] Жданов с [генеральным директором] Малышевым клептоманы. Тащат с рынка весь ненужный шлак. Начали с Мевли и Бальде, продолжили Таварешем и Мединой, добавили Толстого Вилли [Виллиана Жозе], Абену и Довбню, зачем -то привезли Мангаша и приправили эту сборную солянку Заболотным. Интересно, кто следующий неликвид на вход?» – сказала Салихова.

  • Сообщалось, что 33-летний Антон Заболотный может летом перейти в «Спартак».
  • В сезоне-2024/25 он провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Заболотного в 700 тысяч евро.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон Салихова Зарема
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Комментарии (20)
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САДЫЧОК
1750018750
Мангаш и Заболотный хорошие футболисты. Зарема еще раз подтвердила, что Федун злобный завистливый и неудачный менеджер бывший Спартака. Втюхали в мозг болельщикам Спартака, что он владелец- на самом деле просто лузер менеджер. Но он очень богатый чел- но это другая история.
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Г А И
1750020344
Зарема права, берём неликвид. Тут и возражать нечего.
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DOCTOR PENALTY
1750022917
Не в бровь, а в глаз!
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рылы
1750033234
ура! заремба! и сразу стало стыдно за спартаг)
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k611
1750041980
Как будто во времена Федуна все трансферы были удачные, молчала бы лучше...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1750045119
Как скучна ее жизнь,кроме поливания Спартака и говорить ни о чем не может.
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Литейный 4 (returned)
1750049187
Сбродная шлаков. Гыгыгы
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Кривая да нелёгкая
1750050546
Такие традиции тушинские
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1750050761
Давно пора расформировать этот недоклуб
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Круче чем вареные яица
1750051230
Только проснулся и уже стыдно за спартак.
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