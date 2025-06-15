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  • Селюк: «Не верю, что Карпин будет за что-то бороться в «Динамо»

Селюк: «Не верю, что Карпин будет за что-то бороться в «Динамо»

Вчера, 22:53
10

Агент Дмитрий Селюк считает маловероятным, что «Динамо» после прихода нового главного тренера Валерия Карпина совершает необъяснимые трансферы.

«У меня ощущение, что в «Динамо» сейчас делают трансферы ради трансферов. Там сейчас есть кому забивать: и Гладышев, и Тюкавкин, надеюсь, скоро поправится. Для чего набираются футболисты в команду?

Есть Гладышев, зачем покупать еще Сергеева? Осипенко, опять же. Для чего это делать? В довесок к Карпину? Или это была такая договоренность, что с приходом Карпина нужно заплатить определенную сумму за его футболистов?

Но нападающих мало не бывает, Сергеев подходит под стиль Карпина, который он показывал в «Ростове». Вообще, я изначально не верю, что Карпин будет за что‑то бороться в «Динамо», я всегда был против совмещения тренерской должности в сборной и клубе.

Но в принципе, Сергеев – нормальный футболист. Хотя не думаю, что его будут вместе с Тюкавкиным использовать», – сказал Селюк.

  • Сообщалось, что состав «Динамо» могут пополнить нападающий Иван Сергеев и защитник Максим Осипенко.
  • Соглашение 56-летнего Карпина с московским клубом рассчитано до лета 2028 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Селюк Дмитрий
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Комментарии (10)
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Dr Metal
1750017262
За тройку точно поборется
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Интерес
1750017982
Селюк не определяет положение команд в РПЛ.
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The only one
1750037187
Селюк обиделся, что динамики у него никого не прикупили...
Ответить
k611
1750043435
Время покажет
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1750045261
Кто допускает этого клоуна до комментариев?)))
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1750049169
За выживание обязательно поборется
Ответить
sochi-2013
1750050247
Лично Карпин за свой карман, а Динамо-как получится.
Ответить
Круче чем вареные яица
1750051661
В тройке будет. А так за мега звезду, 50 лет без чемпионств, поборется.
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