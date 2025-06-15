Селюк: «Не верю, что Карпин будет за что-то бороться в «Динамо»

Агент Дмитрий Селюк считает маловероятным, что «Динамо» после прихода нового главного тренера Валерия Карпина совершает необъяснимые трансферы.

«У меня ощущение, что в «Динамо» сейчас делают трансферы ради трансферов. Там сейчас есть кому забивать: и Гладышев, и Тюкавкин, надеюсь, скоро поправится. Для чего набираются футболисты в команду?

Есть Гладышев, зачем покупать еще Сергеева? Осипенко, опять же. Для чего это делать? В довесок к Карпину? Или это была такая договоренность, что с приходом Карпина нужно заплатить определенную сумму за его футболистов?

Но нападающих мало не бывает, Сергеев подходит под стиль Карпина, который он показывал в «Ростове». Вообще, я изначально не верю, что Карпин будет за что‑то бороться в «Динамо», я всегда был против совмещения тренерской должности в сборной и клубе.

Но в принципе, Сергеев – нормальный футболист. Хотя не думаю, что его будут вместе с Тюкавкиным использовать», – сказал Селюк.