Агент Кисляка провел встречу с «Фенербахче»

«Фенербахче» провел встречу с представителем полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Турецкий клуб поинтересовался условиями, на которых игрок готов перейти к стамбульцам.

19-летний Кисляк в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 8 миллионов евро.

Полузащитник дебютировал за сборную России в этом году, сыграв за нее в 4 матчах.