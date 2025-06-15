«Зенит» размышляет, срывать ли трансфер Сергеева в «Динамо»

«Зенит» может перехватить трансфер нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо».

В контракте 30-летнего форварда есть пункт, по которому петербуржцы имеют право первоочередного выкупа игрока за 250 миллионов рублей, если самарцам приходит по нему предложение от другого клуба.

«Динамо» отправило официальное предложение о покупке Сергеева за 350 миллионов рублей. «Крылья» готовы принять его, несмотря на то, что размер отступных по контракту составляет 1 миллиард рублей.

«Теперь в Питере думают – пользоваться опцией, чтобы этот футболист не достался прямому конкуренту за чемпионство или нет (могут выкупить и отдать в аренду, например, если удастся договориться об этом с самим игроком)», – написал журналист Иван Карпов.