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  • «Зенит» размышляет, срывать ли трансфер Сергеева в «Динамо»

«Зенит» размышляет, срывать ли трансфер Сергеева в «Динамо»

Вчера, 18:05
31

«Зенит» может перехватить трансфер нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо».

В контракте 30-летнего форварда есть пункт, по которому петербуржцы имеют право первоочередного выкупа игрока за 250 миллионов рублей, если самарцам приходит по нему предложение от другого клуба.

«Динамо» отправило официальное предложение о покупке Сергеева за 350 миллионов рублей. «Крылья» готовы принять его, несмотря на то, что размер отступных по контракту составляет 1 миллиард рублей.

«Теперь в Питере думают – пользоваться опцией, чтобы этот футболист не достался прямому конкуренту за чемпионство или нет (могут выкупить и отдать в аренду, например, если удастся договориться об этом с самим игроком)», – написал журналист Иван Карпов.

  • 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крыльев Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
  • Контракт форварда с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Динамо Сергеев Иван
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Комментарии (31)
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да помойка, да позор
1750004135
ну как тут можно говорить про болотных, позорище и фся россея это знает
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Дубина
1750004714
Сделают ни себе не людям! Гниль а не клуб! Реально позор российского футбола! ВШИ.
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erybov1965
1750006935
Вот весь смысл работы на трансферном рынке России да и на ограниченном мировом для России.
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selkoka
1750007313
Да ничего никто не сорвет. Сергеев сам ответит отказом на менее выгодное предложение для Крыльев от Зенита) Он в Зенит уже не пойдет. И останется вариант с Динамо только
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Bez Imeni
1750007805
чушь какая
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позор
1750009432
визжат тут) а если бы на месте зенита был позорный клуп спортаг - то здешние косорылые и не хрюкнули бы)
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Айболид
1750014482
стадо свиней в очередной раз устроило истерику , основываясь на бреднях "ваньки зеркального" . Может они ему платят , чтобы он им темы подкидывал ?
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jabba-the-hat
1750028281
Надо брать! А то натявкали тут уже с три короба, а Сергеев спокойно уйдёт в Динамо! Несправедливо!))))))))
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ilich55
1750055139
Ванюшка опять в запое?
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DMитрий
1750063888
Карп, бери бы выше! «Зенит» размышляет как сорвать чемпионат, чтобы никому ничего не досталось.
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