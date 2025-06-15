Клуб Моуринью заинтересовался Кисляком

«Фенербахче» изучил условия перехода полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Турецкий клуб рассматривает возможность отправить красно-синим официальный запрос о трансфере. Сообщается, что главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью одобрил кандидатуру россиянина.
- 19-летний Кисляк в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 8 миллионов евро.
- Полузащитник дебютировал за сборную России в этом году, сыграв за нее в 4 матчах.
Источник: TRT Spor